Дизайнер для отрисовки страниц интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок201 просмотр

Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина.

Плюсами:

1) ссылка на работы

2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио

3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд страниц

Контакты лс и skype: ter10n

p.s. Работы такого рода много, если сработаемся будут еще заказы и практически сразу

12 лет назад
stormy_waters
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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