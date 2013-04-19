iPhone 5.su Сейчас сайт находится на 2 движках, главная страница на wp, а магазин на шопсмс. Надо оставить тока 1 движок, wp, поставить модуль магазина для wp. Максимально ...
Дизайнер для отрисовки страниц интернет-магазина
Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина.
Плюсами:
1) ссылка на работы
2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио
3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд страниц
Контакты лс и skype: ter10n
p.s. Работы такого рода много, если сработаемся будут еще заказы и практически сразу
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