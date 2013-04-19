Дизайнер для отрисовки страниц интернет-магазина

Изображение: фото городского пейзажа (желательно СПБ, но не обязательно), на переднем плане красивое современное здание, на нем сверху закреплен логотип (прикрепил). Слоган "На службе у бизнеса", внизу надпись со стрелкой вниз "Подпишитесь, чтобы получать информацию ...