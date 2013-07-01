stormy_waters

Марина потрясающе выполнила свою работу! Мною не было найдено ни одной ошибки; ни одного пункта, к которому можно бы было придраться! Все сделано очень аккуратно и грамотно! Прекрасное владение английским языком. Всегда на связи в процессе работы, выполнила все в срок; была готова отправить работу даже раньше, чем мы планировали. Впредь буду обращаться только к ней с подобными задачами. Спасибо огромное, Марин