stormy_waters

Есть фото, по нему надо нарисовать персонажа (а точнее лицо), которое будет использоваться в векторной иллюстрации. Пример детализации и стилистики лица в аттаче. Сроки сегодня/завтра
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Очень нужен толковый человек по джумла + виртуемарт, чтобы доработать сайт http://impress.pankevich.in.ua/ по функционалу и привести к макетам https://www.dropbox.com/sh/rzd5pfvywulhkd9/b0S7lyffMy/designВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо произвести комплексную оптимизацию сайта, в т.ч. составить семантическое ядро.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходимо поправить отображение страницы в браузере IE 10, а именно наложение картинок ногтей на руки http://impressmanicure.ru/changenails.htmlHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, Имеется есть сайт на Joomla + Virtuemart (некая смесь промо сайта и каталога товаров), адрес в интернете: http://impressmanicure.ru Сейчас мы планируем редизайн и доработка функционала, в связи с этим требуется программист/специалист, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо перевести договор о техническом обслуживании складского оборудования с русского на английский язык. Объем - 5 страниц. Текст не сложный. Необходим человек, имеющий опыт в данной области, владеющий юридической терминологией.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, есть небольшой сайт на Joomla, сайт постоянно пытаются ковырять через уязвимости толи в ТиниМце толи еще где, необходимо зашить дырки без обновления версии цмс, т.к. сайт доработан.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется верстка макетов, которые в дальнейшем будут использованы на CMS Wordpress, никаких особых требований под Wordpress нет, обычная правильная верстка с парой условий: 1) Меню - ul, без лишних классов в самих li (никаких классов в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Требуется редизайн сайта компании, которая занимается продажами складской техники. Сайт tfntrucks.ru Необходимо сохранить фирменный стиль компании. Глобальных изменений не требуется. Нужно лишь переструктурировать и сделать приятной к восприятию. Страницы которые необходимо нарисовать/откорректировать: Главная страница (корректировки) ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер для отрисовки страниц интернет магазина. Плюсами: 1) ссылка на работы 2) наличие "легких" веб 2.0 работ в портфолио 3) способные быстро (в течении нескольких дней) дорисовать ряд страниц Контакты лс и skype: ter10n p.s. Работы такого рода много, если ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт, размещен на Win VPS (http://infobox.ru/vps/windows/plans/ тариф 1024). Сайт использует связку windows-сервер c iis+php+mysql+сайт делает запросы на удаленный mssql сервер. Требуется администратор сервера, который сможет уменьшить скорость выполенения mssql и mysql запросов до приблезительных значений ~ ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вводные данные: Есть несколько интернет магазинов на системе управления Simpla CMS с ассортиментом матрасы, подушки, основания, кровати, мебель. На них необходимо поменять цены. Цены можно брать как с сайтов (откуда какие цены брать указано в ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад