stormy_waters

Андрей stormy_waters

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Перенести статический сайт на CMS
Понятное ТЗ, оплата своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.
Реализацию проекта завершили! Степан профессионал своего дела, за что ему большое спасибо!
Ответный отзыв
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$90
10 баллов
10 лет назад
HTML верстка макетов+ js скрипты
Успешная сделка.
Выполненной работой доволен! Спасибо Сергею!
Ответный отзыв
nahkar
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Поправить отображение страницы (кроссбраузерность)
Хороший заказчик все грамотно объяснил и показал на скриншотах. Вообщем работать одно удовольствие.
Дмитрий, взялся за небольшое задание, но подошел очень ответственно и справился с задачей по кроссбраузерности на отлично! Спасибо!
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Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Зашить дырки в Joomla
Был рад помочь Андрею, Хороший заказчик.
Исполнитель отнесся к заданию очень отвественно и решил стоящие перед ним задачи на отлично!
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Mirac_le
Марина 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Перевод договора с русского на английский
Действительно хороший заказчик! Получила огромное удовольствие в процессе общения и очень рада, что сотрудничество состоялось! Спасибо!
Марина потрясающе выполнила свою работу! Мною не было найдено ни одной ошибки; ни одного пункта, к которому можно бы было придраться! Все сделано очень аккуратно и грамотно! Прекрасное владение английским языком. Всегда на связи в процессе работы, выполнила все в срок; была готова отправить работу даже раньше, чем мы планировали. Впредь буду обращаться только к ней с подобными задачами. Спасибо огромное, Марин
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