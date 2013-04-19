Требуется придумать логотип (желательно 2-3 варианта), отрисовать его и подобрать подходящий светлый, ненавязчивы текстурный фон светлого цвета. Тематика сайта zem-zem.ru Приступить и окончить требуется сегодня - максимум завтра. Оплата Яд, WMR
Задача для дизайнера
Требуется дизайнер для отрисовки главной страницы сайта "Создание, техническая поддержка и продвижение сайтов". Основные требования – аккуратная и продуманная до мелочей прорисовка страницы. Также готовность к правкам.
Цену, пожалуйста, указывайте за отрисовку главной страницы.
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