Пожелания: Ровные руки. Позитивный взгляд на мир. Ответственность. Наличие скайпа и микрофона. Возможно постоянное сотрудничество. Просьба не отвечать на проект людям со слабым ...
Разработать дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта. Сайт по сути онлайн кинотеатр, где можно смотреть фильмы бесплатно, шаблон ориентировочно такой kinoluxe.com, то есть важно сохранение статичного по ширине сайта и конкретно такогоже размера шапки. Конкретных установок по структуре нет, главное меню это жанры фильмов, другие модули по аналогии можно взять с сайтов той же тематики, чтобы не изобретать велосипед. Портфолио обязательно красивое. Бюджет в районе 6к
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть сайт,нужно сменить его дизайн. Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу. Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $142
Landing page. Лидогенерационная страница. Кровля, строительство. Требуется собрать лидогенерационную страничку для проекта по монтажу кровли под ключ. Упрощённая страничка, которая устроит по структуре: http://media.lpgenerator.ru/themes/LPgenerator__template_3.jpg Ключевая услуга - монтаж ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $26
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора. Требуется оформление ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужен качественный дизайн текста + размещение на сайте (Вордпресс)Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Имеется дизайн шаблона рассылки (во вложении). Нужно изменить в нем фон и сделать 2 варианта: 1) фон – потертая бумага как на старых картах, ориентир – ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
удаленоДизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад