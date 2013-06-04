Необходимо разработать дизайн сайта. Сайт по сути онлайн кинотеатр, где можно смотреть фильмы бесплатно, шаблон ориентировочно такой kinoluxe.com, то есть важно сохранение статичного по ширине сайта и конкретно такогоже размера шапки. Конкретных установок по структуре нет, главное меню это жанры фильмов, другие модули по аналогии можно взять с сайтов той же тематики, чтобы не изобретать велосипед. Портфолио обязательно красивое. Бюджет в районе 6к