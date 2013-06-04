Разработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок328 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта. Сайт по сути онлайн кинотеатр, где можно смотреть фильмы бесплатно, шаблон ориентировочно такой kinoluxe.com, то есть важно сохранение статичного по ширине сайта и конкретно такогоже размера шапки. Конкретных установок по структуре нет, главное меню это жанры фильмов, другие модули по аналогии можно взять с сайтов той же тематики, чтобы не изобретать велосипед. Портфолио обязательно красивое. Бюджет в районе 6к

12 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tigruly
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
Спасибо большое Ольге, отлично помогла с дизайном
Отличный заказчик! Задачи поставлены четко - оплата оперативно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tigruly
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • В поисках креативного дизайнера

    $600

    Пожелания: Ровные руки. Позитивный взгляд на мир. Ответственность. Наличие скайпа и микрофона. Возможно постоянное сотрудничество. Просьба не отвечать на проект людям со слабым ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта тематики искусства

    $250

    Есть сайт,нужно сменить его дизайн. Логотип заказан отдельно - это упрощает задачу. Сайт тематики искусство — музеи + картины. Должно быть красиво, много графики, чтобы было видно, что сайт об искусстве. В тоже ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта. Landing page, Lead Gen Page. Кровля

    $142

    Landing page. Лидогенерационная страница. Кровля, строительство. Требуется собрать лидогенерационную страничку для проекта по монтажу кровли под ключ. Упрощённая страничка, которая устроит по структуре: http://media.lpgenerator.ru/themes/LPgenerator__template_3.jpg Ключевая услуга - монтаж ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать дизайн продающей страницы

    $26

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора. Требуется оформление ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Для 1С-Битрикс

    В компанию покупается 1С-Битрикс. Необходимо полностью спроектировать дизайн, сверстать его, внедрить на платформу Битрикса, программировать разделы, запустить. Подробнее: 1) Проектирование - разработка макетов страниц сайта. 2) Дизайн - а) Разработка дизайна сайта, ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад