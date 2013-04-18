Дизайн сайта агентства детских праздников

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок179 просмотров

удалено

12 лет назад
3dmisto
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта

    $100

    Необходимо создать дизайн для интернет-магазина отопительной техники. Есть готовые сайты, которые можно взять за основу.!!! На выходео бзательно html шаблон. Скайп: gorichev

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн

    Здравствуйте. Нужно креативно, нестандартно и главное привлекательно для пользователя сделать элементы дизайна сайта. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. ВЫБИРАЮ ПО ЦЕНЕ КАЧЕСТВУ 1. Сделать корзинку в цветовой гаме магазина, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $70

    Добрый день. Необходимо сделать сайт интернет-магазина по продаже электроники APPLE. Нарисовать 2 страницы. Главную и карточку товара. Учитывать, что сайт будет прикручиваться к CMS. Скетчи прилагаются. Более подробная информация при личном контакте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно нарисовать 1 страницу

    $25

    Нужно сделать дизайн страницы, которая будет вести на основной сервис. Предоплату не даю, оплата только после того как покажите в небольшом разрешении или с водяными знаками, тематика безопасность. макет... пишите сразу ваши расценки.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать blueprint в Axure

    Привет, Есть веселая и простая задача для дизайнера интерфейсов. Есть программа в которой строят прототипы. Называется Axure. Я думаю многие с этой программой сталкивались. Если не сталкивались, прежде ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $15

    Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта, как должно быть - есть примеры, необходимо правильно на расположить нужную информацию. Если подойдет вариант -нужно будет сделат. Таких еще 3!

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать логотип для сайта

    $10

    Нужно создать логотип для Sprintmall.com.ua (размер 646х152px): Полосатое название как во вложении (1), только цвета другие. Во вложении (1) цветовая растяжка, возможно ее применить для логотипа? Название Sprintmall делаем объемным шрифтом, ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад