Нужно нарисовать 1 страницу

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок183 просмотра

Нужно сделать дизайн страницы, которая будет вести на основной сервис.

Предоплату не даю, оплата только после того как покажите в небольшом разрешении или с водяными знаками, тематика безопасность. макет... пишите сразу ваши расценки.

12 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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