Адаптация дизайна сайта под широкоэкранный монитор

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка129 просмотров

Добрый день! Нужно сделать адаптация дизайна сайта ссылка в текстовом файле под широкоэкранный монитор.(16:9), ширина не более 1280px.

При просмотре существующего макета (1000px), появляются пустоты в верхнем меню, и по бокам.

Хотелось бы их как то обыграть: можете предложить более широкие картинки слайд-шоу, добавить мелкие элементы.

При этом общая концепция дизайна должна сохранится.

Укажите стоимость Вашей работы и сроки выполнения.

С уважением, Михаил

12 лет назад
Baranov133
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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