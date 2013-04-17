Здравствуйте, Хотел бы узнать стоимость переделки шаблона (https://www.reg.ru/web-sites/templatemonster/28182?type=1&category=91) под инвестиционный фонд. В работу входит переделка шаблона и натяжка на скрипт. Предлагайте свои услуги
Адаптация дизайна сайта под широкоэкранный монитор
Добрый день! Нужно сделать адаптация дизайна сайта ссылка в текстовом файле под широкоэкранный монитор.(16:9), ширина не более 1280px.
При просмотре существующего макета (1000px), появляются пустоты в верхнем меню, и по бокам.
Хотелось бы их как то обыграть: можете предложить более широкие картинки слайд-шоу, добавить мелкие элементы.
При этом общая концепция дизайна должна сохранится.
Укажите стоимость Вашей работы и сроки выполнения.
С уважением, Михаил
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