Адаптация дизайна сайта под широкоэкранный монитор

Добрый день! Нужно сделать адаптация дизайна сайта ссылка в текстовом файле под широкоэкранный монитор.(16:9), ширина не более 1280px.

При просмотре существующего макета (1000px), появляются пустоты в верхнем меню, и по бокам.

Хотелось бы их как то обыграть: можете предложить более широкие картинки слайд-шоу, добавить мелкие элементы.

При этом общая концепция дизайна должна сохранится.

Укажите стоимость Вашей работы и сроки выполнения.

С уважением, Михаил