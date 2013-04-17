Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок253 просмотра

Нужно сделать дизайн сайта, тематика - кабельная, электротехническая продукция. ТЗ, как такового нет. ТЗ и бюджет необходимо обговорить (электронка, Skype или в телефонном режиме - Украина.) Пишите, пожалуйста, сразу, как с Вами связаться.

12 лет назад
mr-vb
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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