За каждый созданный дизайн сайта главной для одного клиента: 1000 руб. +100 руб за каждую внутреннюю стр. Срок на один дизайн: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько ...
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн сайта, тематика - кабельная, электротехническая продукция. ТЗ, как такового нет. ТЗ и бюджет необходимо обговорить (электронка, Skype или в телефонном режиме - Украина.) Пишите, пожалуйста, сразу, как с Вами связаться.
Заявки фрилансеров
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