Дизайн главная+внутряк

Сайт http://slotomaniya.ru/

Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном.

По структуре всё остаётся как есть:

Графическая шапка

Текст описание

Баннер (только вместо одного баннера который стоит сейчас надо сделать 5 картинок поменьше и поставить их в ряд, как тут примерно http://awesomescreenshot.com/010167bf5c )

дальше вообще в структуре без изменений

Вторая страница - страница автомата. Тут оформить стили которые на ней присутствуют, в общем привести всё в порядок.

Сроки не горят, но и 2 недели не хотелось бы чтобы оно делалось. Бюджет 200 долларов, оплата WMZ. Без предоплаты. Оставляйте заявки в проекте, оценивать буду по портфолио.