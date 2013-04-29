Тематика - текстиль для дома. Подробное ТЗ скину в личку.
Дизайн главная+внутряк
Нужно сделать редизайн, обновить дизайн, осовременнить так сказать. При этом нужно остаться в том же стиле, в той же цветовой гамме, чтобы минимально шокировать пользователя новым дизайном.
По структуре всё остаётся как есть:
Графическая шапка
Текст описание
Баннер (только вместо одного баннера который стоит сейчас надо сделать 5 картинок поменьше и поставить их в ряд, как тут примерно http://awesomescreenshot.com/010167bf5c )
дальше вообще в структуре без изменений
Вторая страница - страница автомата. Тут оформить стили которые на ней присутствуют, в общем привести всё в порядок.
Сроки не горят, но и 2 недели не хотелось бы чтобы оно делалось. Бюджет 200 долларов, оплата WMZ. Без предоплаты. Оставляйте заявки в проекте, оценивать буду по портфолио.
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