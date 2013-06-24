Разработка дизайна сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок293 просмотра

Необходимо разработать дизайн главной страницы. Макет в псд. Тематика - кондитерская, цвета - пастельные.

12 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Великолепно сработали. Буду обращаться в будущем
С Маргаритой работать одно удовольствие: четкая постановка задачи, ответы на все вопросы и оплата по условиям. Кто станет следующим исполнителем ее проекта считайте вам здорово повезло!

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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