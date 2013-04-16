Интернет страница в стиле "матрицы"

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок333 просмотра

Нужна интернет страница с использованием "матричной" графики. Страница одна, презентационная, посвящена проектам. Я это представляю примерно так: на фоне заставка матрицы (буквы) и квадратики со скриншотами и названиями сайтов + на каждом последняя новость сайта.

12 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров