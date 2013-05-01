Нужен дизайн интернет-магазина

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Завершен38 заявок253 просмотра

Нужен дизайн сайта - магазин косметики

есть намётки.

2-3 страницы

12 лет назад
xia
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$180
5 дней
Работа выполнена в оговоренные сроки и деньги.
Спасибо за интересный проект! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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