Дизайн интернет-магазина

Александр хороший дизайнер, в процессе работы учитывал все пожелания, даже самые мелкие и возможно незначительные, реагировал на них спокойно. Предлагал свои варианты решения той или иной задачи. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Огромное спасибо за работу. Всего одно пожелание: найдите для сотрудничества человека, который сможет внедрять ваш дизайн на популярные платформы и тогда цены Вам не будет. Еще раз спасибо за работу. Всем рекомендую