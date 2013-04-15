Нарисовать 3 простых дизайна сата

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки214 просмотров

Дорогие фрилансеры!!!

Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика:

1. Пластиковые окна.

2. Жалюзи.

3. Сайт крдитной тематики.

Все сайты не сложные, примеры скину при общении.

Интересует самый маленький бюлджет!

12 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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