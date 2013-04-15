Друзья. Нужен дизайн сайта, по стилю - примерно вот такой http://rio-max.ru/. Дизайн сайта должен сочетаться с фирменным стилем компании. Сейчас сайт выглядит вот так http://kvkrasnodar.ru/ Оплата электронными деньгами (или как удобнее) ...
Нарисовать 3 простых дизайна сата
Дорогие фрилансеры!!!
Нужно нарисовать 3 дизайна сайтов тематика:
1. Пластиковые окна.
2. Жалюзи.
3. Сайт крдитной тематики.
Все сайты не сложные, примеры скину при общении.
Интересует самый маленький бюлджет!
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