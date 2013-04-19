Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок362 просмотра

Дизайн сайта bstar.by

12 лет назад
kukuru2nik
Виталий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$500
10 дней
Александра справилась с поставленной задачей на "ОТЛИЧНО". Всегда идет на встречу, Замечания исправляет моментально. Приятно работать с такими людьми. :) Александра, удачи Вам! И еще раз спасибо за качественную и профессиональную работу.
Приятный и грамотный заказчик, хорошее ТЗ и полная оплата! Рекомендую к работе! Желаю успеха вашему проекту!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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