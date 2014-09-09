Всем заинтересовавшимся привет. Нужен красивый, запоминающийся дизайн для купонного сайта promonator.ru в цветовой гамме как на http://festival.myragon.ru/ (фон - синий с зеленным). Также прикладываю к заданию пока только один скрин с функционалом и навигацией, остальные увидите после приема задания (остальные скрины отличаются лишь некоторыми элементами). Более подробно о дизайне поговорим перед началом работы.

Рассматриваться будут заявки только опытных дизайнеров.

Спасибо.