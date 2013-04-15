Дизайн сайта для студии интерьера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок205 просмотров

Нужен креативный современный дизайнер

В данный момент нужно нарисовать дизайн сайта студии интерьера

Креативно, современно, главное чтобы было аккуратно, качественно.

показывайте свои работы, оставляйте свои цены.

если отлично сработаемся, то готов в дальнейшем работать на постоянной основе, заказов много нужен профессиональный креативный дизайнер в команду.

12 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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