Здравствуйте, уважаемые! Необходимо сделать макет страницы,дизайн в голове есть, вся информация есть, это нужно лишь красиво отрисовать в фотошопе, может быть добавив каких то эффектов типа "объемных кнопок " и т.д. Я плохо в ...
Дизайн сайта для студии интерьера
Нужен креативный современный дизайнер
В данный момент нужно нарисовать дизайн сайта студии интерьера
Креативно, современно, главное чтобы было аккуратно, качественно.
показывайте свои работы, оставляйте свои цены.
если отлично сработаемся, то готов в дальнейшем работать на постоянной основе, заказов много нужен профессиональный креативный дизайнер в команду.
Заявки фрилансеров
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