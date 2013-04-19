Макет сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки192 просмотра

Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо сделать макет страницы,дизайн в голове есть, вся информация есть, это нужно лишь красиво отрисовать в фотошопе, может быть добавив каких то эффектов типа "объемных кнопок " и т.д. Я плохо в этом разбираюсь, поэтому могу объяснить только на пальцах. никакой верстки, ничего кроме обычного макета не надо!

Недорого

12 лет назад
atkbusinessgroup
Анастасия 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

wecodein
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое Кириллу!!!!!!!!!!!очень внимательный, компетентный и терпеливый профессионал!!!!!!!
!

Заявки фрилансеров

wecodein
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, ув.Дизайнеры! Необходимо разработать дизайн сайта официального представительства Республики Дагестан в СПБ. В шапке- обязательно герб Дагестана; виды города Петербурга и виды Дагестана. На сайте должны присутствовать: ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-хидер для сайта

    $75

    Необходим хидер с несложной флэш-анимацией на тему контейнерных перевозок Векторные исходники контейнеров при необходимости предоставлю в приличном количестве. От вас хотелось бы видеть цены и сроки, примеры аналогичных работ

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен скрап-набор для баннеров-рассылок

    Добрый день. Для сайта женской одежды нужн создать скрап набор для последующего использования, добавление в фото рассылки, баннеры. Набор в стиле дизайна сакйта- ничего сложного, главное чтоб смотрелось стильно, ярко и дорого. Жду предложения с ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Современный дизайн

    Для крупного сайта дейтинг тематики требуется качественный современный дизайн. Заинтересованным дизайнерам просьба дать ссылку на портфолио.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $40

    Для компании-кредитного брокера. Нужно использовать иллюстрации, цвета золота и серебра. Детальное тз предоставлю исполнителю. кто может сделать работу быстро?

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад