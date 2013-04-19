Флеш-хидер для сайта

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок140 просмотров

Необходим хидер с несложной флэш-анимацией на тему контейнерных перевозок

Векторные исходники контейнеров при необходимости предоставлю в приличном количестве.

От вас хотелось бы видеть цены и сроки, примеры аналогичных работ

12 лет назад
k_irka
Ирина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$49
1 день
Спасибо Яну, работа выполнена в полном объеме и оперативно, постоянно был на связи. Приятно было работать.
Очень рад сотрудничеству с Ириной! Превосходный в общении человек! Никаких противоречий не возникло, работа устроила с первого раза. Техзадание четкое и понятное, оплата моментальная. Спасибо! Обращайтесь еще =)

Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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