Необходимо перерисовать дизайны в PSD варианты. Есть скрины и жаэе элименты работы не чень много. Есть элименты отрисовки дизайна. Полное ТЗ в скайпе скину. Цена за работу 500$ Предоплаты не даю. Разговор ...
Сделать дизайн для сайта
Нужно скопировать дизайн с сайта-примера..Изменить шапку,изменить меню,заменить цвета..Результат в psd
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $40
Для компании-кредитного брокера. Нужно использовать иллюстрации, цвета золота и серебра. Детальное тз предоставлю исполнителю. кто может сделать работу быстро?Завершен12 лет назад
- $200
Отрисовать дизайн для сайта каталога товаров для новорожденных. ТЗ и эскизы на работу вышлю исполнителю. Срок - три дня.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн сайта автосервиса. По структуре сайт простой: шапка, меню, центральная контентная часть, футер. Дизайн и логотип должны быть выполнены в определенном олдскульном стиле, примеры покажу.Завершен12 лет назад
Добрый день. Требуется художественное оформление шапки сайта...хотелось бы все в ней сгруппировать … серому пространству придать объем, прорисовать линию соединения с белым фоном и изменить названия категорий (зеленым сделаны)... Палитра цветов ...Закрыт12 лет назад
- $30
Необходимо сделать , небольшой редизайн сайта http://kartas-reklama.com. А именно поменять бекграунд на более гармоничный , если это потребуется, поменять шрифты, картинки в разделах. Расположение блоков оставить прежним.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
У нас есть канал в ютуб, хотим сделать его полезным для веб-разработчиков. Нужен человек, который может сделать серию уроков по веб-дизайну. Научить записывать на видео я могу. С вас потребуется описать процесс ...Закрыт12 лет назад
Предложение ТОЛЬКО для людей, способных взяться за выполнение сегодня, максимум завтра, и завершить до конца рабочей недели. От меня присутствие и обратная связь почти 24/7, понятливость, точность, профессионализм. ТОЛЬКО индивидуальные фрилансеры. Никаких ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Вид форума для ucoz в светло зелёном цвете.Закрыт12 лет назад