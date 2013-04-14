Требуется доработка дизайна.

Добрый день.

Требуется художественное оформление шапки сайта...хотелось бы все в ней сгруппировать … серому пространству придать объем, прорисовать линию соединения с белым фоном и изменить названия категорий (зеленым сделаны)...

Палитра цветов нравится... вносить изменения по цветовой гамме не нужно...

... много мелких вмешательств...

Работы много... после займемся разработкой рекламных материалов...

Сайт -

Высококвалифицированных с 1 звездочкой от заказчиков... прошу пройти мимо...