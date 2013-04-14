Есть тема на вордпресс очень невзрачная, нужно сделать чуть красивей шапку, боди и футер. Все можно сделать прямо в настройках темы и сиэсэс. Все делается быстро через настройки. лого в файле можно изменить цвет, но ...
Требуется доработка дизайна.
Добрый день.
Требуется художественное оформление шапки сайта...хотелось бы все в ней сгруппировать … серому пространству придать объем, прорисовать линию соединения с белым фоном и изменить названия категорий (зеленым сделаны)...
Палитра цветов нравится... вносить изменения по цветовой гамме не нужно...
... много мелких вмешательств...
Работы много... после займемся разработкой рекламных материалов...
Сайт -
Высококвалифицированных с 1 звездочкой от заказчиков... прошу пройти мимо...
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