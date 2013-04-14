Одностраничный сайт (дизайн)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка222 просмотра

Создать сайты одностроничный сайт визитку продукта.

Я даю вам рисунок и ТЗ. Вы мне отрисовывете дизайн.

Пишите свои сроки и цены.

Предпочтение с исполнителям, у которых будет примеры работ одностраничных сайтов.

12 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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