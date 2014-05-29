Дизайн сайта - окна из дерева

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок1912 просмотров
#1$150

Есть сайт http://okna.primalkon.ru

Фото окон http://okna.primalkon.ru/foto.html (сейчас нет прямой ссылки со страниц сайта).

Нужно разработать дизайн сайта.

К тому что есть планируется еще калькулятор расчета стоимости окон.

Клиенты интересуются больше всего фотографиями и калькулятором.

Дизайн не резиновый.

12 лет назад
velizarov
Владимир 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1
Вадим, Спасибо за удачный дизайн.
Спасибо Владимиру за отличный конкурс, четкое ТЗ и своевременную оплату. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#1

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