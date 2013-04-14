Создание landing page

кто может создать красивые лендинги?

рассматриваю два варианта:

1. по шаблонам

2. индивидуальный лендинг с нуля

пишите, какой движок будете использовать для этого, какие сроки и цены на 1ый и 2ой варианты.

сможете ли найти и вставить другие картинки для шаблонов?

например:

http://aquatrainer.ru/

http://zaparmatura5.ru/

http://morninglight.ru/

http://freedevs.ru/

http://ecoutilizator.ru/