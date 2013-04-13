Дизайн сайта ИТ

Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy ...