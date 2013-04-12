Программирование, дизайн простой App iOS (Android)

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок245 просмотров

В данный момент в разработке находится относительно простой портал. API для него находится в последней стадии разработки. В связи с этим мы ищем двух специалистов:

- программиста с опытом программирования Apps для iPhone/iPad (знание JSon и портфолио работ в iTunes store обязательны, в идеале опыт разработки приложений для андроид)

- дизайнера умеющего создавать ОЧЕНЬ хорошие дизайны как для мобильных приложений (мобильных сайтов), так и обычных сайтов (желателен опыт работы с европейскими компаниями, портфолио обязателен)

После рассмотрения, самым интересным программистам и дизайнерам будут высланы дальнейшие данные о проекте и обсуждены возможности сотрудничества.

AndroidiOS
12 лет назад
CrusoVision
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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