Создание дизайна и его установка на сайт

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок221 просмотр

Всем здравствуйте! Есть простой сайт vtb32.ru — нужен как бы не то редизайн, либо дизайн — главное чтобы было красиво и современно, но и не супер прям за 10000 - сайт-то простой, так что предлагайте свои варианты в виде как будет выглядеть и цену — бюджет до 80$ т.к. повторюсь супер пупер мега не нужно и цены вида 6000–10000 тоже не надо тут не мега сайт или интернет-магазин. Соответственно от вас дизайн и его последующая реализация на сайте, жду ваших предложений с прикрепленными изображениями как будет выглядеть. Данные заявок скрыты будут.

P.S. Повторюсь, прикрепляйте к заявкам изображения как будет выглядеть сайт с вашим дизайном, оформление и структура как предложите, контент с ссылками остается тем же. Возможны доработки либо убрать наоборот что-то.

12 лет назад
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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