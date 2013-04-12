Сайт уже существует - http://depsystems.com Создан с использованием Drupal. Использована бесплатная тема оформления. Нужно согласовать макет, создать собственный дизайн, сверстать в Drupal. Компания пока не имеет собственного логотипа - необходима ...
Создание дизайна и его установка на сайт
Всем здравствуйте! Есть простой сайт vtb32.ru — нужен как бы не то редизайн, либо дизайн — главное чтобы было красиво и современно, но и не супер прям за 10000 - сайт-то простой, так что предлагайте свои варианты в виде как будет выглядеть и цену — бюджет до 80$ т.к. повторюсь супер пупер мега не нужно и цены вида 6000–10000 тоже не надо тут не мега сайт или интернет-магазин. Соответственно от вас дизайн и его последующая реализация на сайте, жду ваших предложений с прикрепленными изображениями как будет выглядеть. Данные заявок скрыты будут.
P.S. Повторюсь, прикрепляйте к заявкам изображения как будет выглядеть сайт с вашим дизайном, оформление и структура как предложите, контент с ссылками остается тем же. Возможны доработки либо убрать наоборот что-то.
Заявки фрилансеров
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