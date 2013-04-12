Дизайн и юзабилити

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок152 просмотра

Здравствуйте. Есть готовый дизайн, нужно его доработать, отрисовать некоторые элементы, продумать юзабилити.

1. Карточка товара в категории.

2. Контакты в шапке.

3. Корзина

4. Карточка товара

5. Футер

Указывайте примерную стоимость.

12 лет назад
LiveSib
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Необходимо реализовать дизайн сайта согласно прикрепленным макетам http://astro.myfog.ru/ Указывайте дату, месяц и год рождения.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка веб-дизайна, структуры и функционала

    $500

    Нужен РЕДИЗАЙН САЙТА YAPRAVO.RU: переделка веб-дизайна, структуры и функционала. 1. Создание прототипа главной страницы; 2. Создание прототипа страницы "задать вопрос Юристу"; 3. Создание прототипа страницы "отзывы"; 4. Разработка дизайн ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка и логотип для форума на IPB 3

    $50

    Имеется технический форум для мастеров pcworld.su Форум посвящен мастерам по ремонту ноутбуков, компьютеров и другой техники. 1. Нужно сделать шапку для форума, оформить ее по тематике форума, что бы ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для Landing page

    Нужен дизайн сайта одностранички.(Landing page) Кто сможет помочь? Тема -Комплектующие для москитных сеток.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание дизайна для сайта

    $100

    Требуется создать дизайн сайта компании которая занимается продажей, переработкой и экспортом угля. Сайт будет состоять из 5 ти страниц. Дизайн и структуру хотим приближенные напримере этого сайта - http://www.vallay.ru/. Результат работы — в формате ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна сайта транспортной компании

    $166

    Требуется создать дизайн сайта транспортной компании (1 страница). Схема и подробное ТЗ имеется. Результат работы — страница в формате psd (послойно) Бюджет проекта — 5 000 рублей. При подаче заявки обязательно дайте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад