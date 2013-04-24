Создание дизайна сайта транспортной компании

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок304 просмотра

Требуется создать дизайн сайта транспортной компании (1 страница). Схема и подробное ТЗ имеется.

Результат работы — страница в формате psd (послойно)

Бюджет проекта — 5 000 рублей.

При подаче заявки обязательно дайте ссылку на ваше ПОРТФОЛИО.

12 лет назад
webbaster
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
Работы выполнена на 5. Результатом остался доволен.
Отличный заказчик, будем раьотать еще!

Заявки фрилансеров

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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