Нужен готовый сверстаный шаблон под Wordpress. Дизайн в бело-салатовых тонах. Никаких особых требований нет, просто уникальный шаблон. Более подробно детали обсудим при личной переписке.
Создание дизайна сайта транспортной компании
Требуется создать дизайн сайта транспортной компании (1 страница). Схема и подробное ТЗ имеется.
Результат работы — страница в формате psd (послойно)
Бюджет проекта — 5 000 рублей.
При подаче заявки обязательно дайте ссылку на ваше ПОРТФОЛИО.
Выбранный исполнитель
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