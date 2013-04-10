Нужен дизайн сайта интернет-магазина по бижутерии Объем работы: - 1 уникальная (Главная) - 8 разной степени уникальности (каталог1, каталог2, каталог3, корзина, оформление1, распродажа, контакты, подарочные сертификаты) Подробности напишу кандидатам. ...
Интересное задание для веб-дизайнеров
Необходимо отрисовать 2 формы подписки (элементы форм) для сайта
как
1.на sapato.ru - форма внизу страницы http://joxi.ru/aBVjUdg5CbAVO385F6Q
2. yonamart.ru - форма справа http://joxi.ru/mRVjUdg5CbBdPNnzLeM:
Цветовое решение форм в стиле сайта. Акценты должны быть на кнопках
1. Форма внизу страницы. Одно поле для ввода эл. почты.
Название кнопки "Подписаться". Кнопка должна быть яркой и привлекать внимание.
Также необходимы Элементы кнопки в свернутом и раскрытом состоянии - плюс и минус.
Текст на нижней форме: "Подпишись на
купон на 300 рублей в подарок*!" - Крупный яркий шрифт
*купон действует 3 дня с момента подписки - более мелким шрифтом.
2. форма сбоку. Можно покреативить.
Текст над формой: "Подпишитесь на наши щедрые рассылки!"
Текст под формой: "Всегда в курсе горячих распродаж и новых поступлений"
Название кнопки "ок"
Предлагайте!
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