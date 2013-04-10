Интересное задание для веб-дизайнеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок204 просмотра

Необходимо отрисовать 2 формы подписки (элементы форм) для сайта

как

1.на sapato.ru - форма внизу страницы http://joxi.ru/aBVjUdg5CbAVO385F6Q

2. yonamart.ru - форма справа http://joxi.ru/mRVjUdg5CbBdPNnzLeM:

Цветовое решение форм в стиле сайта. Акценты должны быть на кнопках

1. Форма внизу страницы. Одно поле для ввода эл. почты.

Название кнопки "Подписаться". Кнопка должна быть яркой и привлекать внимание.

Также необходимы Элементы кнопки в свернутом и раскрытом состоянии - плюс и минус.

Текст на нижней форме: "Подпишись на

купон на 300 рублей в подарок*!" - Крупный яркий шрифт

*купон действует 3 дня с момента подписки - более мелким шрифтом.

2. форма сбоку. Можно покреативить.

Текст над формой: "Подпишитесь на наши щедрые рассылки!"

Текст под формой: "Всегда в курсе горячих распродаж и новых поступлений"

Название кнопки "ок"

Предлагайте!

12 лет назад
alexwingchun
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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