Нарисовать шапку

Отличный дизайнер, видно что графика это ее стихия. Нарисовала замечательную шапку, которая долго будет украшать мой блог. Приятна в общении, готова идти на уступки за что очень большой плюс. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо Вам еще раз за работу, я нисколько не пожалел ни денег, ни времени.