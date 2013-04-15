Нарисовать шапку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок209 просмотров

Всем доброго времени суток, нужна придумать интересную и креативную шапку по оптимальной цене.

Жду предложений/

Пишите сразу цену, кто за сколько рисует шапки

12 лет назад
Abdx32
33 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kidsun
Елена 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличный дизайнер, видно что графика это ее стихия. Нарисовала замечательную шапку, которая долго будет украшать мой блог. Приятна в общении, готова идти на уступки за что очень большой плюс. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо Вам еще раз за работу, я нисколько не пожалел ни денег, ни времени.

Заявки фрилансеров

kidsun
Елена 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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