Дизайн для одностраничного сайта о микрозаймах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок218 просмотров

Нужно создать Дизайн для одностраничного сайта. Тематика — краткосрочные микрозаймы.

Текст, баннеры, фотографии — это все уже готово и есть в наличии.

Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB

Дизайн должен быть минималистичным, но в то же время приятным на вид, качественным, выдерживать критику с точки зрения юзабилити. Стиль, в котором будет выполнен сайт, должен напоминать Блог. Цветовая гамма как здесь: https://www.vivus.ru/

12 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Всегда приятно работать с Профессионалами, знающими свое дело. Юрий как раз из такой категории. Дизайн сайтов у него получается просто на заглядение.
Четкий заказчик. Знает ЧТО хочет, умеет ДОНЕСТИ свое видение. Оплата молниеносна. Что еще нужно для продуктивного взаимодействия?..

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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