Дизайн для одностраничного сайта о микрозаймах

Нужно создать Дизайн для одностраничного сайта. Тематика — краткосрочные микрозаймы.

Текст, баннеры, фотографии — это все уже готово и есть в наличии.

Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB

Дизайн должен быть минималистичным, но в то же время приятным на вид, качественным, выдерживать критику с точки зрения юзабилити. Стиль, в котором будет выполнен сайт, должен напоминать Блог. Цветовая гамма как здесь: https://www.vivus.ru/