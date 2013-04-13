Добрый день. Задача: Нарисовать (придумать вместе с заказчиком) обновить старый дизайн сайта на новый, используя тему старого дизайна. Нужно сделать дизайн более современным, доработанным и тд. С обязательной версткой ...
Дизайн для одностраничного сайта о микрозаймах
Нужно создать Дизайн для одностраничного сайта. Тематика — краткосрочные микрозаймы.
Текст, баннеры, фотографии — это все уже готово и есть в наличии.
Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB
Дизайн должен быть минималистичным, но в то же время приятным на вид, качественным, выдерживать критику с точки зрения юзабилити. Стиль, в котором будет выполнен сайт, должен напоминать Блог. Цветовая гамма как здесь: https://www.vivus.ru/
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