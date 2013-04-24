Дизайн сайта. Отопительное оборудование

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок2062 просмотра
#1$150

Старый сайт: thermosystem.ru

минимакет: www.well39.ru/thermosystem.jpg

в шапке 4 квадрата — это времена года

иконки просто как пример

исходняк лого будет позже

Нужна 1 страница, главная.

12 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
Все ок. Ответственный дизайнер. Доработки мелкие сделал оперативно. Исходняк выслал первый.
Спасибо Ярославу за интересный конкурс. Только позитивные эмоции от работы с ним. Буду рад снова участвовать в его конкурсах.

Заявки фрилансеров

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1

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