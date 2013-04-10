Редизайн шапки сайта, создание иконок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок197 просмотров

Требуется переделать шапку, внутренние страницы, поменять существующие цвета. Приблизительное понимание что нужно сделать есть. Сайт про окна.

Пример для ориентира, что хотелось бы - это сайт okna.ru Цвета в стиле Rehau (розовый, серый, зелёный) Посмотреть можно на Rehau. com

Конкретно обсуждать цену и делать выбор после приведённого вами примера, что вы планируете сделать.

Цена не окончательная, возможно увеличение)))

Отвечу только после получения примера в личку! Не надо писать "сделаю" или "обращайтесь". Не обращусь.

Присылайте примеры!!!

Только после этого с буду выбирать к кому обращаться.

12 лет назад
okna-alba
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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