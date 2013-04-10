Редизайн шапки сайта, создание иконок

Требуется переделать шапку, внутренние страницы, поменять существующие цвета. Приблизительное понимание что нужно сделать есть. Сайт про окна.

Пример для ориентира, что хотелось бы - это сайт okna.ru Цвета в стиле Rehau (розовый, серый, зелёный) Посмотреть можно на Rehau. com

Конкретно обсуждать цену и делать выбор после приведённого вами примера, что вы планируете сделать.

Цена не окончательная, возможно увеличение)))

Отвечу только после получения примера в личку! Не надо писать "сделаю" или "обращайтесь". Не обращусь.

Присылайте примеры!!!

Только после этого с буду выбирать к кому обращаться.