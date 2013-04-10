Здравствуйте Уважаемые! Всем привет из весенней Сибири! Требуется сделать шапку для сайта компании. Направление деятельности: 1)Производство и продажа пиломатериалов; 2)Строительство деревянных домов и бань под ключ. ...
Редизайн шапки сайта, создание иконок
Требуется переделать шапку, внутренние страницы, поменять существующие цвета. Приблизительное понимание что нужно сделать есть. Сайт про окна.
Пример для ориентира, что хотелось бы - это сайт okna.ru Цвета в стиле Rehau (розовый, серый, зелёный) Посмотреть можно на Rehau. com
Конкретно обсуждать цену и делать выбор после приведённого вами примера, что вы планируете сделать.
Цена не окончательная, возможно увеличение)))
Отвечу только после получения примера в личку! Не надо писать "сделаю" или "обращайтесь". Не обращусь.
Присылайте примеры!!!
Только после этого с буду выбирать к кому обращаться.
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