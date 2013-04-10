Необходим дизайн сайта "Электронного издания" под Битрикс (система "Битрикс Эксперт" - "Портал для СМИ").

Наброски для понимания задачи уже имеются.

От дизайнера необходимо внятное понимание необходимых для реализации в дизайн-макете возможностей Битрикса. Если присутствуют навыки хорошего верстальщика -- только плюс. Если нет, на определённом этапе работы дизайнер будет состыкован с верстальщиком-программистом для более эффективной работы по интеграции дизайна в систему Битрикс.

Срочность высокая, цена договорная.

Ждём заявок.