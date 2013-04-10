Разработка дизайна / верстка сайта

Необходимо разработать front-end сайта (дизайн и html5/ccs3 адаптивная верстка).

Сайт состоит из двух разделов, каждый из которых должен быть выполнен в виде "parallax scrolling page". Точкой "входа" в разделы, является главная (первая) страница сайта.

Все должно быть реализовано с использованием twitter bootstrap либо подобного framework'а.

Наброски сайта находятся по адресу: stereoparty.ru

Более подробное описание задачи во вложении.

Порядок расчетов: аванс после согласования макета, расчет после выполнения верстки.