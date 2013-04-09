Исправить дизайн шапки

Нужна новая шапка к магазину slap-chop.by

Та что есть сейчас не нравится по нескольким причинам:

плохое качество – некоторые изображения рябят, перец на переднем плане вообще лесенкой идет.

на заднем плане нарисован не Слеп Чоп и коробка от другого измельчителя, нужно поставить коробку именно слеп чопа и сам слеп чоп.

А в остальном все нравится, фон и размеры устраивает, т.е. фактически необходимо только перерисовать эту картинку: slap-chop.by/images/bg-header.png чтобы я ее поверх уже готовой конструкции поставил.

Если все нормально, продолжим работать по другим магазинам со схожими задачами.

Бюджет: 1500 руб. На разработку 24 часа максимум, в идеале не больше 12.