Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Создание дизайна для сайта
Отрисовка трех страниц - главная, страница блога, контакты. Описание в приложении.
Заявки фрилансеров
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