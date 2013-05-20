Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Разработка дизайна сайта
Необходимо разработать стильный дизайн главной страницы сайта медицинской ДНК-диагностики.
Сайт должен быть светлым, предпочтительно использование небесных тонов. Стиль сайта: строгий, солидный, с претензией на услуги богатым vip-клиентам (весь сайт отделывать золотом не надо!!!).
Главное в подаче сайта: сайт предлагает своим посетителям воспользоваться инновационной медицинской услугой будущего.
Структурно сайт состоит из 7 разделов:
Международная корпорация
Голографическая медицинская диагностика ДНК
Медицинский кабинет (Консультация специалиста)
Отзывы
Партнерам компании
Заказ диагностики ДНК.
Контакты
В каждом разделе до 8 дополнительных подразделов
Также на сайте должны быть кнопки для регистрации и входа партнеров.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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