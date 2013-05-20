Разработка дизайна сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки93 просмотра

Необходимо разработать стильный дизайн главной страницы сайта медицинской ДНК-диагностики.

Сайт должен быть светлым, предпочтительно использование небесных тонов. Стиль сайта: строгий, солидный, с претензией на услуги богатым vip-клиентам (весь сайт отделывать золотом не надо!!!).

Главное в подаче сайта: сайт предлагает своим посетителям воспользоваться инновационной медицинской услугой будущего.

Структурно сайт состоит из 7 разделов:

Международная корпорация

Голографическая медицинская диагностика ДНК

Медицинский кабинет (Консультация специалиста)

Отзывы

Партнерам компании

Заказ диагностики ДНК.

Контакты

В каждом разделе до 8 дополнительных подразделов

Также на сайте должны быть кнопки для регистрации и входа партнеров.

12 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$400
7 дней
Роберта успешно справилась с заданием, макет был готов в срок. Все необходимые корректировки внесены своевременною
Все прошло отлично, быстрая оплата, четкое постановление задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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