Макет главной страницы сайта на Wordpress

Найти и умело подогнать шаблон WP под контент. Пока только главная!Принимаю заявки. После утверждения - дальнейшая доработка сайта в штатном режиме. Выбираю по портфолио и цене.

Контретно так:

1. Дать мне на выбор шаблоны, максимально подходящие под предоставленную структуру(saspo).

2. Получить контент для главной.

3. Расставить контент на главной, подогнать цвета. Логотип во вложении