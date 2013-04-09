Требуется создание шаблона (темы) имиджевого сайта компании на основе CMS Wordpress. Оплата договорная.
Макет главной страницы сайта на Wordpress
Найти и умело подогнать шаблон WP под контент. Пока только главная!Принимаю заявки. После утверждения - дальнейшая доработка сайта в штатном режиме. Выбираю по портфолио и цене.
Контретно так:
1. Дать мне на выбор шаблоны, максимально подходящие под предоставленную структуру(saspo).
2. Получить контент для главной.
3. Расставить контент на главной, подогнать цвета. Логотип во вложении
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