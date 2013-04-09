Макет главной страницы сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок225 просмотров

Найти и умело подогнать шаблон WP под контент. Пока только главная!Принимаю заявки. После утверждения - дальнейшая доработка сайта в штатном режиме. Выбираю по портфолио и цене.

Контретно так:

1. Дать мне на выбор шаблоны, максимально подходящие под предоставленную структуру(saspo).

2. Получить контент для главной.

3. Расставить контент на главной, подогнать цвета. Логотип во вложении

WordPress
12 лет назад
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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