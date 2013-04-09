Требуется дизайн сайта

Здравствуйте.

Требуется разработка резинового (1000-1280px) дизайна для сайта научно-исследовательского испытательного центра. Хотелось бы видеть красивый, чистый дизайн, в современном стиле, чтобы приятно было смотреть и находиться на сайте. К сожалению большинство примеров, в данной сфере деятельности, имеют невзрачный вид и бедное оформление - gorex.ru

Услуги центра:

- экспертизы промышленной безопасности

- оценку технического состояния зданий и сооружений

- испытания целевой сертификации

- сертификация на требования норм безопасности

и т.п.

Предполагаемая структура:

Шапка: логотип (имеется), контакты, слайдер, горизонтальное меню.

Левая колонка: вертикальный каталог услуг, карта РФ, на которой нужно отметить города для предприятий которых делались испытательные работы.

Центральная колонка: текст о компании, сертификаты/лицензии, отзывы

Правая колонка: новости, контактная форма

Подвал: контактная информация

Более подробное обсуждение с исполнителем.

В ответе укажите:

1. Цену (главная + внутренние)

2 Срок исполнения.

3. Ссылки на примеры ваших работ.

4. Контакты и в какое время бываете в сети.