Дизайн Landing Page

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок174 просмотра

Нужно сдизайнить Landing Page (одна страничка). Схематичное расположение блоков на странице я нарисовал ручкой. Надо только всё это дело оформить хорошо.

Тематика - цифр. видео камера.

PS: предпочтение тем, кто уже работал с дизайнами лендингов.

12 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

marvell131
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$60
2 дня
Сделал всё на отлично. Красиво и приятно. Внес все необходимые правки. Рекомендую!
Все задачи поставлены четко. Оплата своевременная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marvell131
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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