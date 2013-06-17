Дизайн Landing Page

Нужно сдизайнить Landing Page (одна страничка). Схематичное расположение блоков на странице я нарисовал ручкой. Надо только всё это дело оформить хорошо.

Тематика - цифр. видео камера.

PS: предпочтение тем, кто уже работал с дизайнами лендингов.