Шапка и дизайн отдельных элементов сайта

Ищем дизайнера для регулярной работы. Нужно рисовать шапки для сайтов, картинки, отдельные элементы (форма заявок, иллюстрации к акциям и т.п.).

Прямо сейчас нужна шапка для сайта компании, которая оптом продает ткани (ткани для спецодежды, медицинской формы, униформы, камуфляжные ткани и пр.). Никакого шелка, кружев и бархата:) Условно говоря, это те ткани, из которых сшита одежда дорожных рабочих или строителей.

В шапке должно быть: логотип, телефон и в каком-то виде ткани.