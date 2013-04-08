Требуется сделать изменения на сайте joomla 1.5

Нам нужно несколько пунктов меню перенести в шапку сайта.

1. Переносим в шапку - "Ваш Блог", "Объявление", "Контакты", добавляем ссылку "Полезное".

2. Надо отобразить эти ссылки с какими либо иконками.

3. Прилагаю скрин сайта - в самом узком варианте, прошу отобразить сначала на нем как это будет выглядеть

Пишите пожалуйста в тендере.

Предпочитаем исполнителей с опытом, готового решить полный цикл задач