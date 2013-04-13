Доработать дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок219 просмотров

Всем доброе время суток!

Нужно доработать шаблон который будет куплен на темплейт монстре.

На выбор есть три шаблона:

http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40600/#!/page_splash

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_41271/

http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40656/#!/page_home

Есть контент(фотографии), который нужно использовать. Сразу скажу что контент не такой "яркий" как в темлейтах. Ваша задача своидтся к тому чтобы доработать("яркость") этот контент до состояния гармонии с уже готовым шаблоном. Задача не из легких для некоторых темплейтов, поэтому я бы хотел для начала услышать Ваше мнение на базе какого темплейта лучше сделать, и затем купить его для доработки. К заданию я приэтачил файлы для скачивания, чтобы Вы смогли ознакомиться с чем придется работать. Пока нет возможности отснять новый более качественный материал. В приэттаченом текстовом файле находится ссылка для скачивания 1.4 гб архива фотографий. Все фото в jpeg качестве, большинство из них есть и в raw формате. Как минимум нужно выбрать и обработать 4 фотографии. Под обработкой я понимаю добавление объема, теней, может аксессуаров и прочих эффектов... Можно выделить только часть костюма или платья, т.е. убрать лицо например как здесь: http://livedemo00.template-help.com/wt_43553/index5.html

Еще нужно будет вставить и обработать логотип компании, который уже есть в векторе.

Оплата:

300 доллраов. После предоставленного макета в jpeg одной из фотографий и общего макета в целом, если мне понравится, я высылаю 100 долларов предоплаты и мы продолжаем проект с Вами. Далее после завершения работы и предоставления всех исходников, я вышлю остальные 200 долларов.

Срок:

Неделя.

Я непосредственный заказчик, информация если кому нужно:

Сайт разрабатывается для регионального представителя украинской торговой марки классической одежды для женщин.

Не знаю на сколько стандартная эта задача, жду Ваших предложений сразу с уточнением: какой шаблон Вы бы взяли за основу. Рассмотрю всех кандидатов. В случае если портфолио или заказов пока не так много, можно прислать коллаж сделанный на скорую руку или примеры обработки фотографий из эттачнутого архива, естественно в качестве jpeg невысокого разрешения. Определиться с кандидатурой планирую в течении 3-7 дней.

С уважением,

Егор.

HTML
12 лет назад
EgoRich8
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lmscan
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Все сделал красиво, чисто и точно в срок! Изначально было ТЗ по доработке шаблона и обработке пару фотографий. Но после общения с Алексеем, мы решили отрисовать весь дизайн с нуля. Получилось шедеврально! Если будут еще ТЗ по дизайну нашего сайта, мы знаем к кому обращаться! Спасибо, Алексей!
Отличный клиент. Легко и приятно работать. Четко поставленные задачи. Моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

lmscan
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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