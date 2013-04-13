Дизайн сайтов. Работа на потоке. Работы много. Дизайн не сложный, но КАЧЕСТВЕННЫЙ. Дизайн 5000 рублей. Тест 2 дизайна, которые полностью оплачиваются. Так как прошлый дизайнер по личным причинам не может продолжить ...
Доработать дизайн сайта
Всем доброе время суток!
Нужно доработать шаблон который будет куплен на темплейт монстре.
На выбор есть три шаблона:
http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40600/#!/page_splash
http://livedemo00.template-help.com/wordpress_41271/
http://static.livedemo00.template-help.com/wt_40656/#!/page_home
Есть контент(фотографии), который нужно использовать. Сразу скажу что контент не такой "яркий" как в темлейтах. Ваша задача своидтся к тому чтобы доработать("яркость") этот контент до состояния гармонии с уже готовым шаблоном. Задача не из легких для некоторых темплейтов, поэтому я бы хотел для начала услышать Ваше мнение на базе какого темплейта лучше сделать, и затем купить его для доработки. К заданию я приэтачил файлы для скачивания, чтобы Вы смогли ознакомиться с чем придется работать. Пока нет возможности отснять новый более качественный материал. В приэттаченом текстовом файле находится ссылка для скачивания 1.4 гб архива фотографий. Все фото в jpeg качестве, большинство из них есть и в raw формате. Как минимум нужно выбрать и обработать 4 фотографии. Под обработкой я понимаю добавление объема, теней, может аксессуаров и прочих эффектов... Можно выделить только часть костюма или платья, т.е. убрать лицо например как здесь: http://livedemo00.template-help.com/wt_43553/index5.html
Еще нужно будет вставить и обработать логотип компании, который уже есть в векторе.
Оплата:
300 доллраов. После предоставленного макета в jpeg одной из фотографий и общего макета в целом, если мне понравится, я высылаю 100 долларов предоплаты и мы продолжаем проект с Вами. Далее после завершения работы и предоставления всех исходников, я вышлю остальные 200 долларов.
Срок:
Неделя.
Я непосредственный заказчик, информация если кому нужно:
Сайт разрабатывается для регионального представителя украинской торговой марки классической одежды для женщин.
Не знаю на сколько стандартная эта задача, жду Ваших предложений сразу с уточнением: какой шаблон Вы бы взяли за основу. Рассмотрю всех кандидатов. В случае если портфолио или заказов пока не так много, можно прислать коллаж сделанный на скорую руку или примеры обработки фотографий из эттачнутого архива, естественно в качестве jpeg невысокого разрешения. Определиться с кандидатурой планирую в течении 3-7 дней.
С уважением,
Егор.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении. Пишите цену и ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $140
Уважаемые друзья, Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными. Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток. Нужен относительно простой, практичный дизайн для некоммерческого сайта(сервиса). Очень желательно: исполнитель из Екатеринбурга, чтобы обсуждать все лично. Подробности в скайпе: yral_93Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Приветствую! Нужно нарисовать дизайн для персонального сайта адвоката, разделы: 1. Главная 2. Практическая деятельность (с упомианием доверителей, сфер деятельности) 3. Контакты (по примеру Резника) предпочтительно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Нужен креативный дизайн для студии-контента (студия занимается написанием рекламных текстов, копирайтинг, реарйтинг, переводы, сотрудничество с рекламными агенствами, жруналами, сайтами компаний, студиями по продвижени сайтов и прочее). Под дизайном понимаю: разработка главной страницы + 9 внутренних ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад