Дизайнер сайтов. На потоке

Дизайн сайтов. Работа на потоке.

Работы много.

Дизайн не сложный, но КАЧЕСТВЕННЫЙ.

Дизайн 5000 рублей.

Тест 2 дизайна, которые полностью оплачиваются. Так как прошлый дизайнер по личным причинам не может продолжить работу нужно нарисовать в сжатые сроки. ( один дизайн за 5000 рублей, сайт визитка все просто. Второй дизайн за 15.000 рублей немного послажней и качественней надо)

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