Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении. Пишите цену и ...
Дизайнер сайтов. На потоке
Дизайн сайтов. Работа на потоке.
Работы много.
Дизайн не сложный, но КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Дизайн 5000 рублей.
Тест 2 дизайна, которые полностью оплачиваются. Так как прошлый дизайнер по личным причинам не может продолжить работу нужно нарисовать в сжатые сроки. ( один дизайн за 5000 рублей, сайт визитка все просто. Второй дизайн за 15.000 рублей немного послажней и качественней надо)
icq 248899 или сюда
Выбранный исполнитель
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