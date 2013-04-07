Дизайнер сайтов. На потоке

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка390 просмотров

Дизайн сайтов. Работа на потоке.

Работы много.

Дизайн не сложный, но КАЧЕСТВЕННЫЙ.

Дизайн 5000 рублей.

Тест 2 дизайна, которые полностью оплачиваются. Так как прошлый дизайнер по личным причинам не может продолжить работу нужно нарисовать в сжатые сроки. ( один дизайн за 5000 рублей, сайт визитка все просто. Второй дизайн за 15.000 рублей немного послажней и качественней надо)

icq 248899 или сюда

12 лет назад
matfak
Максим 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$165
3 дня
Все отлично и вовремя
Хорошо поработали с Максимом! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
12 лет назад

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