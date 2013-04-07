Уважаемые друзья, Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными. Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области ...
Нарисовать шапку для сайта
Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении.
Пишите цену и сроки.
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