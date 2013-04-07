Необходимо нарисовать шапку для сайта (личного блога). Оттолкнуться по дизайну можно как у шапки здесь - http://www.exler.ru/ Внизу будут - категории (рубрики) постов. Более подробное ТЗ при общении.

Пишите цену и сроки.