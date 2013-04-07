Нужен креативный дизайн для студии-контента (студия занимается написанием рекламных текстов, копирайтинг, реарйтинг, переводы, сотрудничество с рекламными агенствами, жруналами, сайтами компаний, студиями по продвижени сайтов и прочее). Под дизайном понимаю: разработка главной страницы + 9 внутренних типовых страниц + на выходе получаю PSD макеты разложенные по папкам, с правильной структурой, полностью готовые к верстке.

Дизайн должен быть в меру креативным, понятным, без сложных форм, символов, трудных знаков, которые не возможно понять!

Дизайн должен быть в меру креативным: сайт расчитан на деловых людей. Сайт должен выгодно подчеркивать лицо компании. Цель сайта – продвать услуги по написанию текстов, переводов и прочее. На сайте не должно быть мультяшних персонажей. Все строго, креативно и со вкусом.

Есть основная концепция и виденье главной страницы, а также 9 внутренних страниц сайта. Также у сайта есть уже разработанный логотип, фирменный стиль, основная пальтра цветов для дизайна.

Бюджет ограниченный – 200$ (разработка главной страницы сайта + 9 второстепенных страниц сайта и последующее их уточнение и согласование).

Также есть примеры сайтов с понравившемся дизайном. Все более подробные уточнения по дизайну будут согласованы и указаны в брифе.