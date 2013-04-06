Здравствуйте, уважаемые веб-мастера! Для постоянного сотрудничества нужны несколько хороших веб-дизайнеров, которые готовы выполнять по 1–3 заказа в неделю. На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100. Кто ...
Необходим дизайн сайта
Нужно нарисовать персональный сайт для фотографа. Ничего сложного по сути блог-визитка. Но главный упор на дизайн, дизайн должен быть необычным.
Пишите сроки, цену. ТЗ и примеры как должен выглядеть сайт вышлю исполнителю!
Актуально только для фрилансеров, студий просьба не беспокоить!
Также если сработаемся возможно сотрудничество на постоянной основе!
Заявки фрилансеров
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