Необходим дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка242 просмотра

Нужно нарисовать персональный сайт для фотографа. Ничего сложного по сути блог-визитка. Но главный упор на дизайн, дизайн должен быть необычным.

Пишите сроки, цену. ТЗ и примеры как должен выглядеть сайт вышлю исполнителю!

Актуально только для фрилансеров, студий просьба не беспокоить!

Также если сработаемся возможно сотрудничество на постоянной основе!

12 лет назад
DmitriySV
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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