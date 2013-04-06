Необходим дизайн сайта

Нужно нарисовать персональный сайт для фотографа. Ничего сложного по сути блог-визитка. Но главный упор на дизайн, дизайн должен быть необычным.

Пишите сроки, цену. ТЗ и примеры как должен выглядеть сайт вышлю исполнителю!

Актуально только для фрилансеров, студий просьба не беспокоить!

Также если сработаемся возможно сотрудничество на постоянной основе!