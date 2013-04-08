Обновить дизайн шапки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок197 просмотров

Здравствуйте!

Нужно обновить дизайн шапки интернет-магазина. Адрес - baby67.ru

Сейчас там зимний вариант, сделать весенний вариант. Малышей убрать, чтобы внимание посетителя было на лого.

12 лет назад
PandaPromo
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Ольга предложила несколько ярких вариантов дизайна, понравились все. Отличный дизайнер, рекомендую!
Дмитрий отличный заказчик - задание четко сформулировано, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайнер для постоянного сотрудничества

    Здравствуйте, уважаемые веб-мастера! Для постоянного сотрудничества нужны несколько хороших веб-дизайнеров, которые готовы выполнять по 1–3 заказа в неделю. На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100. Кто ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать существующий дизайн сайта

    $50

    Есть готовый дизайн, но он не устраивает из за своей скучности и строгости! Дизайн необходимо доработать и сделать его более живым, приятным, читаемым, современным с возможностью задержки взгляда. Образец дизайна во вложении, рабочие варианты ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинка с двумя айфонами (обработка фото или 3D)

    $20

    Требуется обработать/нарисовать в 3D и/или в Фотошопе картинку: Два айфона в положении и в проекции, как на приложенном файле. Снизу - белый айфон, сверху - черный. Телефоны повернуты экранами друг к другу. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разбработать web-дизайн нескольких страниц сайта

    $250

    Разработать простой вебдизайн. Три типовых страницы - главная, подраздел, информационная. Есть образец(готовый сайт) что хочется видеть, плагиат не допускается. Умение верстать плюс, но не обязательно Бюджет главным ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для Dle

    Необходимо создать дизайн для сайта торент трекера на движке DLE 9.6 дизайн должен быть современным - необычным основное направление фильмы и также будет музыка, и различные файлы цена договорная

    DLE
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта для некоммерческой организации.

    Добрый день! Существующий сайт ( kare.kz) , морально и физически устарел. Сейчас на движке друпал, хотим поменять на wp. Задачи модернизировать имеющийся сайт, поменять дизайн. Интересует стоимость и сроки.

    DrupalWordPress
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад